Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Епіцентра (1:0).

"Досить складний матч був по декількох аспектах, тому що ЛНЗ давно не вигравав, і вболівальники чекали перемоги, вона була дуже важливою для них і для футболістів, для їхньої впевненості.

Звичайно, поки що не все виходить те, що ми тренуємо, як ми плануємо грати, але я задоволений тим, як хлопці працюють у тренувальному процесі. Видно, що в команди є хороший потенціал, і ті очки на початку чемпіонату дуже важливі для впевненості команди.

Звичайно, ми цю гру самі для себе ускладнили, тому що таку велику кількість гольових моментів треба забивати, треба спокійніше закінчувати гру. На жаль, це футбол, і він тим цікавий, що в будь-який момент гра може повністю помінятися.

На мою думку, до 70 хвилини ми мали повну перевагу, і дуже добре, що це не була тільки територіальна перевага, що створювали велику кількість моментів. Тому, звичайно, тішить, що є моменти. Але, як я вже казав після попередньої гри, ми ще не на 100 відсотків функціонально готові, якою ми б хотіли бачити команду. І, швидше за все, психологія зіграла свою роль, тому що команда довго не вигравала, рахунок 1:0, і хлопці, напевно, десь підсвідомо почали грати на утримання рахунку.

Тиск результату є в кожному матчі, не думаю, що сьогодні якийсь особливий матч був. У нас є повна довіра від керівництва, ми працюємо, ми розуміємо, що нам треба поміняти всередині в команді, що треба поміняти в тренувальному процесі. Звичайно, це не за один день буде, але ще раз кажу: я задоволений тим, як команда працює. Будуть моменти, коли не все гладко буде, але на сьогоднішній день те, як ми провели ті півтора місяці в команді, – я вважаю, що це досить якісні півтора місяці", — сказав Пономарьов в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Епіцентр.