Україна
09 серпня 2025, 17:26
ЛНЗ із трьома незарахованими голами мінімально обіграв Епіцентр
Команда Віталія Пономарьова продемонструвала дива слабкої реалізації гольових моментів, але без повного набору очок із поля не пішла.
ЛНЗ — Епіцентр, фото ФК Епіцентр
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Епіцентр 1:0
Гол: Яшарі, 22
ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі (Горін, 81), Нонікашвілі, Танковський (Проспер, 59) — Ейнел (Рябов, 59), Ассінор (Кравчук, 69), Беннетт.
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климець — Запорожець (Сидун, 81), Кош — Сіфуентес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) — Борячук (В. Кристін, 90+1).
Попередження: Пасіч — Григоращук