Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ЛНЗ — Епіцентр 1:0
Гол: Яшарі, 22

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі (Горін, 81), Нонікашвілі, Танковський (Проспер, 59) — Ейнел (Рябов, 59), Ассінор (Кравчук, 69), Беннетт.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климець — Запорожець (Сидун, 81), Кош — Сіфуентес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) — Борячук (В. Кристін, 90+1).

Попередження: Пасіч — Григоращук