ЛНЗ із трьома незарахованими голами мінімально обіграв Епіцентр

Команда Віталія Пономарьова продемонструвала дива слабкої реалізації гольових моментів, але без повного набору очок із поля не пішла.

ЛНЗ — Епіцентр, фото ФК Епіцентр

ЛНЗ — Епіцентр 1:0

Гол: Яшарі, 22



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі (Горін, 81), Нонікашвілі, Танковський (Проспер, 59) — Ейнел (Рябов, 59), Ассінор (Кравчук, 69), Беннетт.



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климець — Запорожець (Сидун, 81), Кош — Сіфуентес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) — Борячук (В. Кристін, 90+1).



Попередження: Пасіч — Григоращук