Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 серпня 2025 року.

У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ упорався з кам'янець-подільським Епіцентром.

Мухаррем Яшарі відкрив рахунок у першому таймі протистояння, спочатку схибивши з 11-метрової позначки, але використавши можливість уразити ворота суперника з другої спроби. Підопічні Сергія Нагорняка зазнали мінімальної поразки вдруге поспіль.

У неділю, 17 серпня, ЛНЗ гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як на Епіцентр чекає домашній поєдинок із київським Динамо (дату не визначено).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Епіцентр у рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Епіцентр 1:0

Гол: Яшарі, 22



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі (Горін, 81), Нонікашвілі, Танковський (Проспер, 59) — Ейнел (Рябов, 59), Ассінор (Кравчук, 69), Беннетт



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климець — Запорожець (Сидун, 81), Кош — Сіфуентес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) — Борячук (В. Кристін, 90+1)



Попередження: Пасіч — Григоращук