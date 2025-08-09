Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 серпня 2025 року.
ЛНЗ — Епіцентр, fc-lnz.com
09 серпня 2025, 19:06
У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ упорався з кам'янець-подільським Епіцентром.
Мухаррем Яшарі відкрив рахунок у першому таймі протистояння, спочатку схибивши з 11-метрової позначки, але використавши можливість уразити ворота суперника з другої спроби. Підопічні Сергія Нагорняка зазнали мінімальної поразки вдруге поспіль.
У неділю, 17 серпня, ЛНЗ гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як на Епіцентр чекає домашній поєдинок із київським Динамо (дату не визначено).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Епіцентр у рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
ЛНЗ — Епіцентр 1:0
Гол: Яшарі, 22
ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі (Горін, 81), Нонікашвілі, Танковський (Проспер, 59) — Ейнел (Рябов, 59), Ассінор (Кравчук, 69), Беннетт
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климець — Запорожець (Сидун, 81), Кош — Сіфуентес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) — Борячук (В. Кристін, 90+1)
Попередження: Пасіч — Григоращук