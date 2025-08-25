Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 серпня 2025 року.

Завершилася 1277 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Українські військові в ніч проти 24 серпня уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, який залучений до забезпечення окупаційної армії. Також під ударом були порт Усть-Луга в Ленінградській області та ще низка логістичних об’єктів.

- Сили оборони України зачистили від російських окупантів три села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

- Україна та росія обмінялися військовополоненими й цивільними. Під час цього обміну додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні.

- росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби противника просунутися вглиб території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи його сили по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили п’ять атак противника. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 136 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського – усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших оборонців поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Дотепер точаться два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Незавершеним лишається одне бойове зіткнення.

Чотири атаки ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля ворога зосереджено в районах Щербинівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 – безповоротно. Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 ворожий штурм поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я, Наддніпрянське, Львове.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39 окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

«Канада – серед лідерів у санкційній роботі, ми це дуже цінуємо. Часто буває, що саме Канада стає першою у введенні санкцій проти тих чи інших суб’єктів, і далі світ наслідує це. Зараз ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи – Україна синхронізувала санкції Канади, вчора відповідне рішення набуло чинності. І найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує українські санкції – перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади. Це дуже важливо, і я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий дійсно відчутний рівень. Працюємо і для того, щоб російські активи працювали на захист від російської агресії. Дякую за підтримку».

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!