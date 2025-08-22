Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 серпня 2025 року.

Завершилася 1275 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 росія масовано вдарила по Україні дронами та ракетами. У Львові внаслідок обстрілу загинула одна людина, а на Закарпатті окупанти поцілили по американському виробнику електроніки.

🔸 Італійська поліція затримала громадянина України за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» у 2022 році. За даними WSJ, підозрюваний — капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ.

🔸 Уже у січні-лютому має розпочатися масове виробництво української далекобійної ракети «Фламінго» — заявив Зеленський.

🔸 Українські військові «зрізали» виступ окупаційних сил рф під Добропіллям, що на Донеччині — заявив нам у коментарі речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

🔸 Зеленський підписав закон, який встановлює, що військові обов’язково повинні використати 15 із 30 днів щорічної основної відпустки.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали п’ять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Ямполя. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 107 окупантів, з яких 71 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Новоукраїнка та Оріхів.