Завершилася 1277 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- На Луганщині вибух знищив техніку та окупантів, причетних до злочинів у Бучі – ГУР.

- Родичі путіна увійшли до нового списку санкцій України проти рф.

- Туреччина може відправити військових до України в рамках гарантій безпеки.

- росія планує щомісяця виробляти понад 6 тис. дронів Шахед/Герань.

- Пожежа після атаки українських дронів на НПЗ у Новошахтинську залишила без води ціле місто.

- У ПАР розпочали розслідування з вербування африканських жінок на виробництво дронів у рф.

- ЄС цього року передав Україні понад €10 млрд. від доходів заморожених активів рф.

- Протягом доби окупанти скинули на територію Краматорської громади 41 керовану авіабомбу. Внаслідок атаки пошкоджено 46 приватних та 5 багатоквартирних будинків. Пошкоджено лінії електропередач, зв'язку та інтернету.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

 

Оперативна інформація станом на 22:00 23.08.2025 щодо російського вторгнення
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 134 бойових зіткнень, противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак, один бій наразі триває.
Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.
 
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.
 
На Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.
 
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.
 
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та ще 40 — поранили. Знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.
 
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, на разі триває вісім бойових зіткнень.
 
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
 
На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.
 
Сьогодні слід відзначити воїнів 153 окремої механізованої бригади, які ефективно дають відсіч противнику.
 
Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!
Слава Україні!
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.

Кожен з нас протягом життя тисячі разів бачить синьо-жовтий прапор. І це вже так поширено в нас: коли йдеш вулицями наших міст – будь-якої нашої громади, – завжди десь обов’язково зустрічаєш наш державний прапор. На будівлях, на флагштоках, під склом машин чи в когось на наплічнику, і це дуже важливо для людей – саме так позначити свою любов до України. Але коли ти постійно серед наших символів, іноді, можливо, перестаєш сприймати їх як щось дійсно особливе. Хоча це насправді завжди щось особливе.

Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави. І немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали б наш український прапор, – усюди, де життя є справді цінністю, партнерство з Україною стає цінністю. Україна об’єднує найкращих. І вже зробила спільною думкою багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.

І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова. І ці слова передусім слова вдячності. Це абсолютно заслужено.

Я хочу подякувати сьогодні всім – кожному, кожній, хто бореться заради нашої держави і людей. Ми дякуємо всім, хто працює в інтересах України і нашої з вами незалежності. Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов’язково пам’ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором у руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях. Ми пам’ятаємо їх та не прощаємо ворогу наших втрат. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх наших полеглих героїв…

Дякую. Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!

З Днем прапора, шановні українці!

Слава Україні!"

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!