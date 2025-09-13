Команда Хабі Алонсо вигадала собі проблеми на рівному місці під завісу першого тайму, але вистояла під тиском.
Реал Сосьєдад — Реал, Getty Images
13 вересня 2025, 19:21
Реал Сосьєдад — Реал 1:2
Голи: Оярсабаль, 56 (пен.) — Мбаппе, 12, Гюлер, 44
Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Арамбуру, 57), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — П. Марін (Кубо, 66), Готі (Солер, 58), Горрочатегі (Каррікабуру, 78), Барренечеа — Гедеш (захарян, 66), Оярсабаль.
Реал: Куртуа — Карвахаль (Александер-Арнольд, 82), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Себальйос (Ф. Гарсія, 66), Чуамені, Гюлер (Алаба, 87) — Діас (Вальверде, 46), Мбаппе, Вінісіус (Асенсіо, 68).
Попередження: Субельдія, Барренечеа
На 32-й хвилині був вилучений Дін Гюйсен (Реал) (грубе порушення).