Форвард Оболоні прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Київська Оболоні напередодні зіграла внічию проти Динамо в столичному дербі на власному полі.

Оболонь — Динамо Київ 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Денис Устименко прокоментував виступ власної команди.

"Здобули цей результат за рахунок характеру, напевно. По-іншому не можу це назвати. До останньої секунди грали, бились на полі, тому я вважаю, що удача десь нам посміхнулась в обличчя, тому дякувати, що так вийшло, і рахунок став 2:2. Ми раді цьому результату. У чомусь закономірно вийшло.

Я вийшов на заміну за жвавої грі. У перші п’ять хвилин важкувато було, бо поле, як на мене, було в’язкуватим. Але потім я адаптувався і було все гаразд.

За цей час у мене, напевно, це був перший та єдиний момент, коли я міг забити в цій грі. Особливо нагод за ці хвилини не було, але ми не давали розвивати атаки Динамо. За останні 25 хвилин, думаю, нам це вдавалось непогано.

У нас є тренер Максим Васильович, тому з ним ми приділяємо багато уваги. Напевно щоденно, на кожному тренуванні по 30 хвилин мінімум приділяємо цим елементам: передачі, подачі. Я працював над цим і в принципі так і вийшло. Тому в правильному напрямку рухаємось.

Ми нічого не очікували від матчу. Знаємо, що за команда Динамо, тому з повагою відносилися до цього матчу. Ми розуміли, що це гранд нашого чемпіонату, команда, що не програвала довгий час. Якби нам на це акцентували увагу.

Але можна з ними грати. Вони ж такі футболісти, як і ми. Томи можемо за рахунок характеру та бажання переломити цю серію та спробувати щось змінити та набрати залікові бали. Які для нас важливі сьогодні.

Тиск є завжди. Тренерський штаб нам допомагає в цьому психологічному плані, щоб ми з ним справлялись. Якщо хтось переживає — вони намагаються нас заспокоїти, щоб ми виходили, грали та отримували задоволення", — заявив український виконавець.

У наступній грі київська Оболонь прийматиме львівські Карпати.