Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 вересня 2025 року.

Київське Динамо у матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 втратило перемогу над Оболонню (2:2) у столичному дербі.

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок на 25 хвилині зусиллями Олександра Караваєва, коли правий захисник "біло-синіх" увірвався до штрафного майданчика та потужно пробив у ближній кут.

Наприкінці першого тайму Іван Нестеренко скористався помилкою оборони "біло-синіх" і реалізував вихід віч-на-віч із Русланом Нещеретом. Проте ще до перерви Тарас Михавко ударом головою після кутового вивів динамівців вперед.

Проте останнє слово у матчі було за командою Олександра Антоненка, коли на першій компенсованій хвилині Денис Устименко головою переправив м'яч у сітку воріт Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Динамо Київ в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Динамо Київ 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 — Караваєв, 25, Михавко, 44.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Ломницький (Фещенко, 67), Дубко, Є. Шевченко — Черненко, Чех, Кулаковський (Прокопенко, 67) — Суханов (Чорний, 83), Нестеренко (Устименко, 67).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко (Михайленко, 46), Яцик (Шапаренко, 67) — Ярмоленко (Бленуце, 78), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв (Волошин, 46) — Герреро.

Попередження: Устименко — Бражко.