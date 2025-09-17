Україна

Динамо Київ дотиснуло Олександрію в Кубку України завдяки голу Шоли

Команда Олександра Шовковського була близькою до переведення гри у серію пенальті, але один із новачків її врятував.

Олександрія — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Динамо Київ 1:2

Голи: Бленуце, 58 (авт). — Піхальонок, 22, Шола, 85



Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков (Ндіка, 68) — Шостак, Фернандо (Смирний, 79), Мишньов — Козак (Жонатан, 61), Кулаков (Кастільйо, 68), Цара.



Динамо Київ: Моргун — Захарченко, Тіаре, Біловар, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Піхальонок (Буяльський, 79), Кабаєв — Бленуце.



Попередження: Беїратче, Кулаков — Дубінчак