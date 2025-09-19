Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 вересня 2025 року.

Завершилася 1303 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- В Україну в межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл. За інформацією СБУ, вони належать українським військовослужбовцям, що боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

- Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена.

- Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

- Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід — тримання під вартою — підсанкційному бізнесменові й колишньому народному депутатові від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді.

- Українські військові атакували дронами нафтопереробний завод в місті Салават, що у республіці Башкортостан. Поінформований співрозмовник hromadske в СБУ розповів, що дрони уразили «серце» заводу — установку ЕЛОУ-АВТ-4.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне, три бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два боєзіткнення продовжуються.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру; ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 125 – безповоротно. Також українські воїни знищили два мотоцикли; пошкоджено гармату, мотоцикл та п’ять укриттів для особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ашресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!