Завершилася 1300 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зачистили від російських окупантів село Панківка на Добропільському напрямку та прилеглі території.

🔸 Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії в "єдиний день голосування". Ці "вибори" організували і на тимчасово окупованих українських територіях.

🔸 Уранці користувачі у всьому світі заявили про збій роботи супутникового інтернету Starlink.

🔸 На російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025", що тривають у Білорусі, прибули американські офіцери.

🔸 Кабмін схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Згідно з ним, розмір видатків на наступний рік сягає 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше, аніж це було в проєкті бюджету на 2025 рік.

🔸 росіяни під виглядом цивільних проникли у Ямпіль Донецької області, що є порушенням норм міжнародного права. Окремі групи росіян переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як «живий щит»

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час загалом відбулося 173 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 42 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 64 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 4 авіаударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 132 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 15 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Дев’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки. Чотири ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 16 російських атак, шість із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 10 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. Чотири бойових зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 13 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки, Філії. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, три бойові зіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 156 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили 11 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА; уразили дві одиниці автомобільної техніки, одну гармату та 5 укриттів особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 32 ворожі атаки поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не фіксувалось

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.