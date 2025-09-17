🔸 Зеленський наголосив, що Трамп має висловити «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити війну.

🔸 США схвалили продаж двох пакетів озброєння для України на $500 мільйонів, які оплатять союзники по НАТО.

🔸 Уряд пропонує новий прожитковий мінімум та мінімальну зарплату у проєкті держбюджету на 2026 рік.

🔸 Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо виходу українських біженців зі статусу тимчасового захисту.

🔸 На сайті Кабміну зареєстрували петицію із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні. Вона набрала понад 25 тисяч підписів.

Підбірка новин: hromadske, BBC

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського, крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 15 ворожих атак поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка. Ще три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 177 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, 32 безпілотні літальні апарати; уразили шість одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів, три пункти управління безпілотних літальних апаратів, одну одиницю спеціальної техніки та два укриття особового складу противника.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, шість бойових зіткнень тривають.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 15 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали 19 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Три бойових зіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 12 російських атак, чотири із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Греківки, Середнього та Торського.

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шість авіаударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 169 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. У Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали вночі через російські удари. Станом на цей час 20 людей звернулись по медичну допомогу. Серед них чотири дитини. На жаль, є загиблий через цей удар росіян. Мої співчуття.

У Харкові був жорсткий удар по центру міста – по будівлях Національного фармацевтичного університету. Цілеспрямовано – саме по цьому навчальному закладу. Є постраждалі в Херсоні через обстріли. Значна кількість ударів російських безпілотників у Запорізькій області, також на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині.

Щодня триває російський терор, і щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та Президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну.

Саме путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки. Особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи. Країну, яка так поважає Америку й Президента Трампа.

І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що, коли йдеться про росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України.

Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію з паливним сектором у росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів.

Водночас була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю.

І ще одне.

Була доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців.

Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень.

Охорона здоров’я – також збільшуємо. І запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі.

Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, усім, хто працює заради України та українців.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!