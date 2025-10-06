Україна

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від ЛНЗ.

Донецький Шахтар напередодні зазнав розгрому в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги проти черкаського ЛНЗ.

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран оцінив виступ власної команди.

"Насамперед хочу сказати про події цієї ночі. Я щиро співчуваю щодо того, що сьогодні пережила Україна, і поділяю весь біль, який зараз відчуває український народ.

Я також хотів би подякувати й висловити повагу всім гравцям, усім, хто залучений у спортивну діяльність — як у футболі, так і в інших видах спорту: той факт, що в Україні, попри всі обставини, продовжує на найвищому рівні функціонувати професійний спорт — це неймовірне досягнення. Ви всі виконуєте чудову роботу, і за це я хочу вам щиро подякувати. Переконаний, ви є прикладом для всього світу.

Я справді гордий перебувати поруч із такими людьми, які в ці непрості моменти все одно знаходять у собі сили рухатися далі та робити свою справу.

Переходячи безпосередньо до матчу, хочу привітати ЛНЗ, нашого суперника. Вони справді зіграли сьогодні краще та цілковито заслужили цей результат. Якщо чесно, гадаю, це мій найгірший день відтоді, як я почав працювати головним тренером. Те, що я сьогодні відчуваю, це справді спустошення, й, мабуть, таке відчуття в мене вперше за тренерську кар’єру.

Я приймаю всю відповідальність: коли команда пропускає чотири м’ячі в домашній грі — це цілком моя відповідальність, якої я не уникатиму. Що стосується подій на футбольному полі, то іноді потрібно просто вийти й боротись так, як це відбувалось у футболі в дитинстві на вулицях.

Сьогодні гра була побудована, передовсім, навколо ситуацій один в один, і, на жаль, ми не зуміли достойно відповісти на всі ті епізоди, що стались. Важливо також наголосити, якою буде наша реакція, реакція як звичайної команди чи як команди чемпіонів.

Що я можу сказати з упевненістю, так це те, що після повернення з паузи на поєдинки збірних у нас буде дуже багато уроків, які доведеться всім разом винести з сьогоднішнього матчу.

Після поразок шукати якісь виправдання негативному результату — найлегше, що може бути. І, безумовно, я міг би до цього вдатись, однак із мого першого дня перебування в клубі я наголосив: я тут, аби знаходити рішення для тих складних ситуацій, які оточують наш футбол.

Безумовно, ці умови далекі від ідеальних і вони точно не сприяють якомусь повноцінному розвитку нашого футболу, однак вони однакові для всіх, і в нас немає жодних привілеїв чи, навпаки, їхньої відсутності.

Звісно, дуже легко бути улюбленим тренером для команди, коли вона виграє, однак набагато важливіше вміти взяти на себе відповідальність за помилки, коли команда не дала потрібного результату й не зуміла порадувати перемогою.

Тому, як я наголосив, зараз важливо те, як ми зуміємо відреагувати на цю похибку та як ми зуміємо вирішити проблему, аби мати змогу уникнути її в майбутньому.

Попри поразку я зайшов після матчу в роздягальню і побажав усім нашим збірникам удачі, оскільки представляти свою національну команду — це одна з найбільш почесних речей, яка є у футболі. І я дійсно пишаюсь тим, що в них є нагода презентувати свої країни, особливо це стосується представників національної збірної України.

Узагалі я максимально постарався їх забезпечити позитивом перед подорожжю — на них також чекають непрості зустрічі. Утримаюсь від того, щоб коментувати якісь очікування від цих двох протистоянь, проте скажу, що я справді поважаю ту роботу, яку проводить Сергій Ребров. Водночас вважаю, що він чудовий і як спеціаліст, і як просто людина. Щиро зичу йому успіхів у намаганнях досягти тієї цілі, яку ставить собі національна збірна України.

Насправді, бути тренером збірної — це завжди непроста роль, і ми повинні це поважати, особливо це стосується країни, яка переживає такі жахливі події. Вони повинні боротись, і я впевнений, вони боротимуться так само, як зараз бореться весь народ України.

Як ви знаєте, ми грали матч 1-го туру Ліги конференцій УЄФА о 10-й вечора за київським часом і повернулися в п’ятницю приблизно об 11-й ранку. Тому, безумовно, це була тривала й виснажлива подорож, і неможливо заперечити, що це має свій вплив на фізичне і ментальне здоров’я гравців. Тож це основна причина, чому ми сьогодні вдалися до такої глибокої ротації.

І для нас завжди основна мотивація — це зберегти наших футболістів та убезпечити їх від травм. Однак, як і наголосив, я не можу використовувати це як виправдання чи пояснення нашої поразки. Як головний тренер я повністю приймаю на себе цю відповідальність. Мої гравці зробили сьогодні на полі все, що було в їхніх силах, на жаль, не зумівши здобути позитивний для нас результат", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в житомирського Полісся.