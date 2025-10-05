Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 5 жовтня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ сенсаційно розгромив донецький Шахтар у заключному матчі 8-го туру УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова знищили команду Арди Турана завдяки агресивному пресингу та чіткій структурі гри.

Голи Кузика, Ассінора, Рябова та Проспера залишили "гірників" без шансів — єдиний гол Шахтаря забив Назарина зі штрафного. У донеччан – серйозні кадрові проблеми, а гравці збірної в жахливій формі. ЛНЗ – у чудовому ритмі й із заслуженою перемогою.

Шахтар — ЛНЗ 1:4

Голи: Назарина, 84 — Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 56) — Бондаренко (Лукас, 56), Очеретько (Назарина, 81), Марлон Гомес (Невертон, 56) — Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Ізакі (Еліас, 63).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух, Дідик, Рябов (Дайко, 83) — Проспер (Кравчук, 90), Ассінор, Яшарі (Нонікашвілі, 84).



Попередження: Марлон Сантос (не на полі) — Рябов, Проспер, Ассінор (не на полі).