ЛНЗ сенсаційно розібрав на запчастини Шахтар

Команда Арди Турана занадто повірила в себе після камбеку в єврокубках посеред тижня.

Шахтар — ЛНЗ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — ЛНЗ 1:4

Голи: Назарина, 84 — Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89 Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 56) — Бондаренко (Лукас, 56), Очеретько (Назарина, 81), Марлон Гомес (Невертон, 56) — Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Ізакі (Еліас, 63). ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух, Дідик, Рябов (Дайко, 83) — Проспер (Кравчук, 90), Ассінор, Яшарі (Нонікашвілі, 84).



Попередження: Марлон Сантос (не на полі) — Рябов, Проспер, Ассінор (не на полі).