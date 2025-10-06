Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні донецький Шахтар зазнав розгрому в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги проти черкаського ЛНЗ.

Шахтар — ЛНЗ 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Марлон Гомес оцінив виступ власної команди.

"Ми мали дуже хорошу серію матчів, і з приходом Містера залишались без поразок. На жаль, цього разу нам не вдалося нав’язати ритм, який напрацьовували. Шкода, що програли, але тепер потрібно ще більше працювати. Попереду пауза, і ми повернемось сильнішими.

Не змогли, як уже наголошував, нав’язати свою гру. Якщо ми вважаємо себе чемпіонською командою, маємо грати як чемпіони. На жаль, у матчі з ЛНЗ цього не було. Припускались помилок у передачах, але, як я вже казав, у футболі бувають і злети, і падіння.

Так, ми зазнали поразки, утім будемо працювати, щоб повернутися сильнішими й тішити вболівальників Шахтаря.

І так, це справді було наслідками тієї жахливої ночі. Ті футболісти, які ще не так довго в Шахтарі, не звикли до такого. Це дуже делікатна тема, яку зараз переживає вся Україна. На жаль, ми не спали добре, але це не може слугувати виправданням.

Гадаю, ми мали нав’язати свою гру і показати себе як команда. Звісно, ці події могли вплинути на втому і ритм гри. У нас також багато переїздів, подорожей, але, знову ж, це не виправдання. Припустились багатьох помилок, і будемо працювати, щоб покращитись", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в житомирського Полісся.