Іван Дібанго розповів про повернення на поле після травми.

Хавбек Кривбасу Іван Дібанго прокоментував своє повернення на поле в минулому матчі УПЛ проти Кудрівки (3:1).

"Після матчу мене переповнювали шалені емоції. Я дуже скучив за всім цим: за атмосферою стадіону, за підтримкою вболівальників. Щиро дякую всім, хто був поруч зі мною протягом цього періоду. Постійно отримував позитивні повідомлення у соцмережах, і саме ця підтримка дала мені силу рухатися далі.

Окрема подяка тренерському штабу та медичній команді. Вони не просто виконували свою роботу, вони були справжніми психологами, які заряджали мене позитивною енергією навіть у найважчі моменти, коли я був на дні.

З моменту свого приходу в клуб Патрік ван Леувен уважно стежив за моїм відновленням і давав корисні поради щодо повернення на поле. Ця довіра була дуже важливою для мене.

Важливо було залишатися частиною команди, навіть коли не виходиш на поле. Участь у тренуваннях з першою командою, спілкування з хлопцями, їх підтримка — усе це допомагало мені триматися. Коли я потрапив до заявки на матч проти «Кудрівки», це стало моєю першою маленькою перемогою на шляху до повного повернення.

Ультрас Кривбасу видовищно та гучно повернулися на домашні трибуни? За три сезони я не бачив нічого подібного вдома. Уся команда відчула, як стадіон буквально ожив завдяки підтримці. Це була шалена енергія, яку не сплутаєш ні з чим. Я дуже сподіваюся, що така атмосфера буде і надалі, не тільки вдома, а й на виїздах. Як бачите, результат був відповідний — перемога 3:1.

Фізично спортсмени почуваються добре тільки тоді, коли грають. Зараз я поступово набираю форму, і мій головний пріоритет — працювати з розумом, уникати перевантажень і, найголовніше, не допустити рецидиву. Психологічно я також почуваюся впевнено. Повернення до гри — найкраща терапія.

У житті, не лише у футболі, ми стикаємося з викликами. Як ми на них реагуємо — залежить від кожного з нас. Я багато чому навчився за цей період. Найважливіше — я став ближчим до родини, з якою давно не проводив стільки часу, і це було дуже цінно для мене. Також я дав своєму тілу відпочити. За майже чотири сезони я провів понад 120 матчів у стартовому складі, граючи по 90 хвилин без перерви. Ця пауза дала змогу перезавантажитися.

Як я завжди казав — Кривбас для мене родина. І нові хлопці, і мої колишні партнери по команді, такі як Хомченовський та Вакулко, і, звісно, мої брати — Соса, По, Бізімана, Конате — усі підтримували мене на кожному етапі. Найбільше вразило те, що навіть колишній тренерський штаб знаходив час, щоб написати, поцікавитися моїм станом, підбадьорити. Це дуже цінно.

Я просто намагаюся виглядати охайно та бути прикладом. Як ви правильно сказали — ніколи не знаєш, хто на тебе дивиться, тому завжди варто залишатися на висоті, не лише на полі, а й поза ним", — наводить слова Дібанго прес-служба клубу.

