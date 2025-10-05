Україна

Команда Василя Баранова не відпустила суперників із "сухим" матчем, але знову очок не здобула.

Неділя в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги була заключним ігровим днем для цього раунду змагань і розпочиналась у Кривому Розі з матчу за участі місцевого Кривбасу та одного з новачків поточного розіграшу "елітної" першості — Кудрівки, яка вже встигла наробити чимало шуму на старті кампанії, але з часом досвід гри на такому рівні все ж таки став ключовим у питанні потенційних успіхів команди Василя Баранова.

І оскільки обидві команди поважають гру у відкритий, швидкий та вертикальний футбол, то глядачам на стадіоні Гірник залишалось лишень позаздрити — вони гарантовано б отримали футбольну виставу. Ще й тривог, на щастя, після чергової буремної ночі для всієї країни, не було в місті проведення гри під час безпосередньо поєдинку. Тож як розпочали жваво футбольний матч, так і завершили.

Кривбас при цьому закрив першу чверть ігрової години забитим м’ячем із власного боку. Це Твердохліб знову вчасно зайшов до чужого штрафного під час флангової передачі Задераки й скористався скиданням головою від Бекаваца на порожні ворота перед голкіпером Льопкою, який просто забарився з виходом на перехоплення. І дарма, що перший дійсно небезпечний момент у цій грі таки залишився саме за гостями, але Козак у схожій атаці головою не влучив під ліву стійку воріт Кемкіна.

Далі Кривбас утратив через прикру травму стопи одного з ключових гравців — Артура Микитишина, уже посеред першого тайму, проте гра в обидва боки поля від цього не зупинялась, і постійно команди обмінювались створенням загрози одна для одної. Не вистачало лишень, щоб хтось ставив крапки в цих постійних атаках.

І другий тайм також промайнув на одному диханні в тепер уже більш захисній манері гри від команди Патріка ван Леувена, яка віддала перевагу грі на контратаках, що в неї виходило навіть значно краще, аніж позиційні наступи до перерви. Мендоза таким чином почав отримувати свої перші гольові моменти на лівому фланзі в цій грі, і зрештою записав на свій рахунок дубль із передач усе того ж Твердохліба та геть юного Мулика.

Проте останнє слово все одно було за Кудрівкою цього дня. Як тільки Мендоза забив другий гол, ван Леувен кинув до бою трьох свіжих футболістів. І поки для ротація відбувалась, гравці Кривбасу встигли повернутись на власну половину, а отже Думанюк отримав можливість ввести м’яч у гру в центральному колі. І що, як гадаєте, він зробив? Та одразу й пробив по воротах Кемкіна, який до цього був не готовий, і коли м’яч прилетів у поперечину, то умовні ключі від новенького авто гравець гостей, певна річ, не забрав, а от рикошет у спину голкіперу таки записав на рахунок останнього автогол. Ще й травмувався Кемкін під час падіння на газон. Вибив одразу "300" очок гравець команди Василя Баранова, от тільки команді від того зиску жодного.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме у львівського Руху, тоді як Кудрівка прийматиме харківський Металіст 1925.



Кривбас — Кудрівка 3:1

Голи: Твердохліб, 15, Мендоза, 77, 90+1 — Кемкін, 90+1 (авт.)

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака (Шевченко, 90), Араухо, Твердохліб (Каменський, 90) — Микитишин, Парако (Мулик, 71), Мендоза (Дібанго, 90).

Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал (Мамросенко, 74), Мельничук — Лосенко (Нагнойний, 70), Думанюк — Козак, Тотовицький (Сторчоус, 47), Морозко (Пушкарьов, 63) — Фрімпонг (Лєгостаєв, 46).Попередження: Задерака — Фрімпонг, Морозко