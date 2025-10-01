Україна

Мендоза готується зіграти у товариських матчах проти Аргентини та Белізу у жовтні.

Глейкер Мендоза отримав виклик до національної збірної Венесуели, яка у жовтні проведе два товариські матчі: 10 жовтня на виїзді проти Аргентини та 14 жовтня вдома проти Белізу.

Вінгер Кривбаса дебютував за збірну у січні 2025 року та вже провів два поєдинки. У нинішньому сезоні Мендоса відзначився 3 голами та 4 асистами у 9 матчах за Кривбас.

Клуб з Кривого Рогу займає п'яте місце в турнірній таблиці після семи турів УПЛ.

Нагадаємо, Кривбас свій наступний матч проведе проти Кудрівки. Поєдинок відбудеться у неділю, о 13:00 в Кривому Розі.