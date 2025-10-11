Україна

Легіонер Епіцентру розповів про різницю стилю гри в іспанському та українському чемпіонатах.

Захисник Епіцентру Ніл Кош Монтанья прокоментував стартовий відрізок сезону в УПЛ, а також розповів про свою адаптацію в Україні.

"Після останнього матчу залишилося певне відчуття гіркоти, адже мій гол не допоміг команді здобути позитивний результат проти Зорі. Проте, попри обставини, цей день я запам’ятаю назавжди — це був мій перший гол на професійному рівні. Було багато різних емоцій, і я дуже хочу й надалі допомагати команді в будь-якому аспекті гри. Насправді це був не мій перший гол у кар’єрі — їх у мене небагато, менше десяти, але саме цей став найособливішим.

Не вважаю правильним порівнювати чемпіонати, адже кожен має свої особливості. Безумовно, в УПЛ стиль гри відрізняється від того, до якого я звик в Іспанії. Тут, на мій погляд, перевага надається фізичній підготовці, тоді як в Іспанії акцент робиться більше на техніку та тактику. Проте вважаю, що українська ліга також має багато талановитих футболістів і великий потенціал для розвитку.

У мене не було жодних сумнівів щодо переходу в Епіцентр. Моя мрія з дитинства — грати у футбол у вищому дивізіоні. Епіцентр надав мені цю можливість, за що я дуже вдячний. Тому, як і будь-яка людина, яка має чітку мету, я зібрав валізи, приїхав і готовий зростати разом із клубом, роблячи свій внесок у спільний результат.

Іспанські легіонери Епіцентру — Хоакін Сіфуентес та Джон Себеріо? Ми проводимо разом майже весь час — як на полі, так і поза ним. Ми різні, але саме це дозволяє нам доповнювати одне одного й створювати чудову взаємодію. Це видно і під час гри. Тут ми — як справжня родина. Ми побудували щось, що залишиться з нами назавжди.

Мені не було складно адаптуватися, адже я приїхав із чітким розумінням своїх цілей. Вважаю себе людиною, яка швидко пристосовується, бо якщо справді чогось прагнеш, потрібно віддавати максимум. Як я вже казав, тут футбол дещо інший — необхідно засвоювати нові аспекти гри, водночас намагаючись поділитися тим, що можеш додати зі свого досвіду, у моєму випадку — з іспанського футболу.

Репетитор по українській мові? Так, це абсолютно правда! Мені пощастило зустріти людину, яка розмовляє іспанською та українською, і я відразу почав працювати над вивченням мови. Для мене це не просто навчання — це прояв поваги до країни, яка прийняла мене та надала шанс реалізуватися. Тому я намагаюся якомога краще інтегруватися в місцеву культуру. Звичайно, мова — це певна перешкода, але я щодня працюю, щоб спілкуватися як із людьми в клубі, так і з тими, кого зустрічаю поза полем. Це моя форма вдячності за гостинність.

Вважаю, що нинішні результати — це наслідок сукупності чинників. Деякі з них не залежать від нас, а іноді просто бракує тієї частки вдачі, яку ми заслуговуємо своєю працею. Очевидно, що це перший сезон Епіцентру в УПЛ, і це також створює певні труднощі. Але я впевнений, що з часом результати прийдуть, робота кожного буде відображена в турнірній таблиці, і все зміниться на краще. Ми повинні продовжувати вимагати від себе максимуму й прагнути щодня ставати кращими. Адже ніщо не наближає до успіху більше, ніж чесність із самим собою та самодисципліна.

Як я вже зазначав, є багато факторів, які не сприяли нам, і, на мою думку, це пов’язано з певною негативною динамікою. Деякі моменти, безумовно, залежать від нас, тому ми працюємо, щоб покращуватися щодня. Коли справи йдуть не найкращим чином, здається, що все проти тебе, але саме тому важливо продовжувати працювати наполегливо, зосереджено й крок за кроком рухатися вперед. Це єдиний шлях до прогресу. Я не хочу думати про те, скільки очок ми могли б мати чи скільки заслуговуємо. Упевненість, наполеглива праця та згуртованість команди зроблять так, що цей непростий початок сезону залишиться в минулому. Але кожен із нас має докласти максимум зусиль — лише так можна змінити ситуацію.

Я щодня отримую задоволення від своєї роботи, люблю те, що роблю, і відчуваю себе щасливчиком. Живу життям, про яке завжди мріяв. Хочу постійно вдосконалюватися — як особистість і як професіонал — щоб бути найкращою версією себе та допомагати своєму оточенню: клубу, родині, близьким. Уже давно перестав зациклюватися на майбутньому — маю особисті цілі, над якими працюю щодня, і не збираюся здаватися. Моє головне життєве правило — бути щасливим, піклуватися про своїх людей і бути відповідальним за кожне своє рішення", — наводить слова Коша прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Кош провів сім поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Після восьми турів Епіцентр набрав лише три очки та посідає останнє місце в УПЛ. Свій наступний матч команда Сергія Нагорняка проведе проти Карпат – гра відбудеться 19 жовтня.