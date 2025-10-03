Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 жовтня 2025 року.

У матчі восьмого туру УПЛ у Тернополі Епіцентр поступився луганській Зорі з рахунком 1:2. Господарі мали більше ударів по воротах, проте якість завершення атак стала вирішальним фактором.

Вже на 5-й хвилині Андушич після комбінації з Жуніньйо відкрив рахунок, а на 33-й Вантух подвоїв перевагу гостей. Епіцентр відповів лише наприкінці гри — на 90+4 хвилині Кош скоротив відставання, але часу на порятунок уже не залишилось.

Для команди Сергія Нагорняка це вже третя поразка поспіль, попри бажання грати в атакувальний футбол

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Зоря в рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:



Епіцентр — Зоря 1:2

Голи: Кош, 90+4 — Андушич, 5, Вантух, 33

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Ляшенко, 63), Григоращук (Ліповуз, 46), Мороз, Кош, Климець — Є. Демченко (Танчик, 46), Себеріо (Беженар, 57), Джеоване — Сіфуентес, Борячук (Сидун, 63).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Попара (Головкін, 88), Дришлюк (Руан, 90+2), Андушич (Маткевич, 70) — Слесар (Саленко, 70), Будківський, Вантух.



Попередження: Себеріо, Кош — Слесар, Янич, Будківський