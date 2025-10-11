Україна

Поєдинок був присвячений збору коштів для платформи United24 на підтримку України.

11 жовтня у Кишиневі рівненський Верес провів міжнародний благодійний матч проти Зімбру. Зустріч завершилася внічию 1:1, а її головною метою був збір коштів для платформи United24 на підтримку України.

Господарі активніше розпочали гру і відкрили рахунок на 23-й хвилині — Олексій Щебетун замкнув простріл із флангу. Верес швидко відповів: після помилки суперників Сергій Стень асистував Ерену Айдіну, який розвернувся і пробив у дальній кут — 1:1. Це перший гол турецького вінгера за рівненський клуб.

У другому таймі Верес залишився в меншості — Владислав Шарай отримав два попередження за хвилину. Попри це, червоно-чорні мали шанс вирвати перемогу: Айдін пройшов кількох суперників, але пробив повз ворота, а Віталій Бойко змусив воротаря Зімбру рятувати команду після штрафного.

Верес прибув до Молдови без низки основних гравців, які перебувають у розташуванні збірних або відновлюються після травм. Незважаючи на статус спарингу, матч пройшов у хорошому темпі та нагадав про важливість підтримки України через спорт.

Зімбру – Верес – 1:1

Голи: Щебетун, 23 – Айдін, 30.