Команда Олександра Антоненка натренувала компонент дальніх ударів і ледь не здобула за рахунок цього вольову перемогу.
Оболонь — Верес, фото ФК Оболонь
04 жовтня 2025, 18:17
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Верес 1:1
Голи: Курко, 28 — Дубко, 14 (авт.)
Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко (Прокопенко, 73), Чех — Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Бичек, 72).
Верес:
Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Шарай (Протасевич, 83) — Кучеров, Бойко, Харатін (Стень, 69) — Ндукве (Куція, 37), Айдін (Нонго, 69).
Попередження: Слободян, Шевченко, Семенов — Куція, Корнійчук