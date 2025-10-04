Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Оболонь — Верес 1:1
Голи: Курко, 28 — Дубко, 14 (авт.)

Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко (Прокопенко, 73), Чех — Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Бичек, 72).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Шарай (Протасевич, 83) — Кучеров, Бойко, Харатін (Стень, 69) — Ндукве (Куція, 37), Айдін (Нонго, 69).

Попередження: Слободян, Шевченко, Семенов — Куція, Корнійчук