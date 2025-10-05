Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 4 жовтня 2025 року.
Оболонь — Верес, фото ФК Оболонь
05 жовтня 2025, 09:30
Київська Оболонь у рамках домашнього матчу восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти рівненського Вереса з рахунком 1:1.
Команда Олександра Антоненка пропустила цікавий гол після ауту суперників уже на початку протистояння, проте відігралась не менш цікаво — розкішний дальній удар удався Курку.
Після цього обидві команди ще мали достатньо часу й можливостей для того, щоб вирвати перемогу, але більше забитих м’ячів на Оболонь-Арені глядачі так і не побачили.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Верес у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Оболонь — Верес 1:1
Голи: Курко, 28 — Дубко, 14 (авт.)
Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко (Прокопенко, 73), Чех — Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Бичек, 72).
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Шарай (Протасевич, 83) — Кучеров, Бойко, Харатін (Стень, 69) — Ндукве (Куція, 37), Айдін (Нонго, 69).
Попередження: Слободян, Шевченко, Семенов — Куція, Корнійчук