Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 4 жовтня 2025 року.

Київська Оболонь у рамках домашнього матчу восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти рівненського Вереса з рахунком 1:1.

Команда Олександра Антоненка пропустила цікавий гол після ауту суперників уже на початку протистояння, проте відігралась не менш цікаво — розкішний дальній удар удався Курку.

Після цього обидві команди ще мали достатньо часу й можливостей для того, щоб вирвати перемогу, але більше забитих м’ячів на Оболонь-Арені глядачі так і не побачили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Верес у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Верес 1:1

Голи: Курко, 28 — Дубко, 14 (авт.)

Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко (Прокопенко, 73), Чех — Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Бичек, 72).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Шарай (Протасевич, 83) — Кучеров, Бойко, Харатін (Стень, 69) — Ндукве (Куція, 37), Айдін (Нонго, 69).

Попередження: Слободян, Шевченко, Семенов — Куція, Корнійчук