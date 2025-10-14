Україна

Еквадорський півзахисник розповів про адаптацію в команді.

Півзахисник Кривбасу Джоель Мая прокоментував процес адаптації у команді УПЛ, а також розповів про майбутні плани.

"Мене дуже тепло прийняли. Чесно кажучи, не очікував, що так швидко адаптуюсь. Я щасливий, що все відбувається саме так. Щодня працюю з максимальною віддачею на тренуваннях і з нетерпінням чекаю на свій шанс довести, що можу бути корисним команді.

Особливо мене підтримують Глейкер Мендоза та капітан команди Максим Задерака. Я більше спілкуюся з хлопцями, які говорять іспанською — з ними наразі мені трошки легше порозумітись. Але загалом команда дуже добре мене прийняла, і завдяки цьому я почуваюся спокійно й комфортно.

Вже трохи встиг познайомитися з містом. Моє улюблене місце — один з ресторанів у центрі міста. Я просто в захваті від десертів у цьому закладі. Також я мав можливість побувати у Києві, і хоч погода була прохолодною, місто справило дуже приємне враження. Україна — справді гарна країна.

Наша мета — якнайкраще використати цю паузу, аби підійти до наступного матчу в оптимальній формі. Ми маємо чітку ментальність: грати на перемогу та завершити чемпіонат якнайвище у таблиці, порадувати наших фанів.

Щодо збірників Кривбасу: Мендоза та Бар Лін — чудові футболісти. Я приїхав сюди, щоб вчитись у таких гравців, і дуже радий, що можу грати поруч із ними. Вони показують високий рівень, і я щиро радий їх успіхам", — наводить слова Маї прес-служба клубу.

Після восьми турів Кривбас набрав 16 очок і ділить друге місце в УПЛ із київським Динамо. Свій наступний матч команда Патріка ван Леувена проведе проти Руху – гра відбудеться 18 жовтня.