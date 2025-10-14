Україна

Хавбек відновився після травми.

Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський готовий повернутись на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний українець відновився після травми та вже працює у загальній групі "вовків".

Нагадаємо, Борис отримав травму в серпні — цього сезону він встиг провести шість матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.

У своєму найближчому матчі Полісся зіграє проти Шахтаря — гра відбудеться 18 жовтня о 18:00.