Хавбек відновився після травми.
Борис Крушинський, ФК Полісся
14 жовтня 2025, 21:52
Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський готовий повернутись на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.
23-річний українець відновився після травми та вже працює у загальній групі "вовків".
Нагадаємо, Борис отримав травму в серпні — цього сезону він встиг провести шість матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.
У своєму найближчому матчі Полісся зіграє проти Шахтаря — гра відбудеться 18 жовтня о 18:00.