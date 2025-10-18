Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Динамо Київ.

Луганська Зоря та Динамо Київ зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в дев'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:1), залучив до стартового складу Кушніренка в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), використав із перших хвилин Попова в центрі оборони, тоді як Піхальонок гратиме в центрі поля.

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Слесар, Попара, Кушніренко, Вантух — Андушич, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Ескінья, Башич, Дришлюк, Головкін, Мічин, Руан, Вакула, Горбач.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Кабаєв, Михавко, Захарченко, Бленуце, Пономаренко.



Гра Зоря — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.