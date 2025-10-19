Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні львівський Рух поступився криворізькому Кривбасу в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Для мене на першому місці завжди стоїть командна гра. Не можу сказати, що Рух зіграв поганий матч, просто треба реалізовувати свої моменти, щоб набирати очки.

Важливо забивати голи швидше, аніж за п’ять хвилин до кінця поєдинку, адже нагод, аби забити більше голів та здобути кращий результат у нас було достатньо.

Ми замінили Клайвера та Квасницю, адже вони отримали ушкодження. Водночас ми раді, що Едсон та Сапуга залікували травми та повернулись на поле", — заявив український фахівець.

У наступному турі на львівський Рух очікує гостьове дербі проти Карпат.