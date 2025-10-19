Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 18 жовтня 2025 року.
Зоря — Динамо Київ, фото ФК Зоря Луганськ
19 жовтня 2025, 09:50
У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря зіграла внічию проти київського Динамо.
Команди провели напружене протистояння й почали забивати лише посеред другого тайму зусиллями Віталія Буяльського.
Однак учергове колектив Олександра Шовковського згодом пропустив у власні ворота, через що вп’яте поспіль зіграв унічию.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Динамо Київ у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Зоря — Динамо Київ 1:1
Голи: Будківський, 84 — Буяльський, 61
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Слесар (Мічин, 75), Попара (Башич, 75), Кушніренко, Вантух (Дришлюк, 90+2) — Андушич, Будківський (Горбач, 90).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок (Бражко, 72), Михайленко, Буяльський (Ярмоленко, 82) — Волошин (Кабаєв, 82), Герреро (Бленуце, 73), Шола.
Попередження: Жуніньйо, Кушніренко — Волошин, Михайленко