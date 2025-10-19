Україна

Півзахисник Динамо прокоментував нічию проти Зорі.

Київське Динамо напередодні у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти луганської Зорі.

Зоря — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Ну що тут думати… Самі бачили по грі, у нас дуже багато моментів, дуже багато якісних виходів, передумов для того, щоб забивати голи, але не можемо забити. Так виходить, що потім ми за це платимо тим, що пропускаємо один гол.

У цій грі скільки в суперників було моментів? Можливо, два — один у першому таймі, один у другому.

Звісно, треба забивати більше, аніж суперники. Якщо ми знаємо, що в кожній ігри є моменти, де ми можемо пропустити, то, дійсно, нам тоді треба забивати більше. Що ще я можу сказати?

Ви знаєте, не може бути такого — "може бути краще" чи "не краще". Є як є. Життя таке, що ти не можеш назад його відмотати. Потрібно працювати далі.

Готувались до гри, намагались вносити як можна більше позитиву в тренувальному процесі. Я не можу сказати, що сьогодні у нас були якийсь поганий настрій. Нам багато чого вдавалось — були хороші атаки, були хороші моменти. Але нам не вистачає в кінці довести це до логічного завершення.

Зоря — хороша команда зі швидкими гравцями на флангах. Вони грають у відкритий футбол, перехідний, організовані доволі таки. Нема нічого дивного. А от те, що ми не реалізовуємо свої моменти, — ось це неприємно.

Ми на кожну гру налаштовуємося, хочемо грати в свою гру. Ми не дивимось, хто там і де, на кожну гру виходимо й хочемо перемагати. У принципі, у нас достатньо моментів для того, щоб перемагати. Але, бачите, чогось не вистачає. Розібратись, чого не вистачає, має тренерський штаб. І всередині команди маємо розібратись усі разом.

Я ще не дивився гру наступного суперника, тож нічого сказати такого не можу. Але в Лізі конференцій немає слабких команд. Подивимось, проаналізуємо й будемо також налаштовуватись на перемогу. Також будемо намагатись показати свою найкращу гру", — заявив український виконавець.

У наступній грі київське Динамо поїде в гості до турецького Самсунспора посеред тижня в рамках Ліги конференцій УЄФА, після чого прийматиме криворізький Кривбас.