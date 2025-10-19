Україна

Півзахисник Динамо прокоментував нічию проти Зорі.

Київське Динамо напередодні у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти луганської Зорі.

Зоря — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, це болюча ситуація. Треба розібратись, чому ми пропускаємо на останніх хвилинах, адже це трапляється вже не вперше. Десь не вистачає концентрації, десь з’являється розслабленість. Тому, повторюсь, потрібно зрозуміти, чому ми пропускаємо саме на останніх хвилинах.

Спочатку ми мали кілька вихідних, потім тренувались, працювали весь період. Думаю, сьогодні нам трохи не вистачило концентрації наприкінці, тому й пропустили гол. Також треба краще реалізовувати свої моменти.

Треба бути холоднокровнішими, спокійнішими під час останньої передачі, останнього удару. Інколи потрібно грати не егоїстично, а віддати пас партнеру. Також потрібно більш зважено та спокійно ставитися до моментів в атаці.

У першому таймі ми могли й пропустити, коли Руслан Нещерет нас виручив. Тому не можу сказати, що у нас до перерви були стовідсоткові моменти, а ось у Зорі був — і Руслан тоді чудово зіграв, виручив.

Моє святкування було звичайним. Караваєв віддав передачу, і я мав бути саме в цій зоні. Якби він віддав туди, а мене б там не було — тоді це вже до мене питання, чому не підтримав атаку. Тому все вийшло добре, він молодець.

Не знаю, чому вдається забивати багато саме проти Зорі, просто так виходить. Не можу пояснити. Пам’ятаю, що забивав їм й у минулому сезоні, просто так склались обставини. Немає якогось додаткового чи особливого настрою — налаштовуюсь, як і на будь-яку іншу команду. Інколи вдається забити, але не в кожному матчі все виходить.

Я не тренер, тому не можу оцінювати гравців, це завдання тренерського штабу. Саме вони вирішують, кому грати, а кому ні.

Я не скажу, що цей період сезону для нас занадто важкий — радше цікавий. Навпаки, багато матчів, і не просто матчів, а поєдинків із сильними суперниками і в Лізі конференцій, і в чемпіонаті, і в Кубку України — це цікаво для кожного футболіста. Думаю, кожен гравець більше любить грати, ніж тренуватись.

Звісно, зараз у нас спад. Якщо немає перемог, не може бути мови про прогрес чи підйом. Усе залежить від результату — і мікроклімат, і настрій команди, і стан кожного футболіста. Звісно, усі хочуть вигравати.

Настрій у команді? Це не проблема — і до церкви сходити, і шашлик посмажити. Але це має йти від кожного особисто, бо піти до церкви нікого не змусиш насильно.

Насправді справа не у шашликах, ми ж пропускаємо під час гри. Потрібно розібратись, у яких саме моментах, й бути більш зібраними на останніх хвилинах. Якщо ми пропускаємо наприкінці, то це або через втому, або через нестачу концентрації. Іншої причини не бачу", — заявив український виконавець.

У наступній грі київське Динамо поїде в гості до турецького Самсунспора посеред тижня в рамках Ліги конференцій УЄФА, після чого прийматиме криворізький Кривбас.