Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (3:1).

"Запорука успіху – це злагоджена гра всієї команди. Ми сьогодні абсолютно закрили простір для суперника. У Карпат кваліфіковані футболісти, які цей простір дуже добре використовують, а ми цього їм не дали. Ми зробили деякі зміни в складі. Думаю, що це все разом дало позитивний результат.

Дві перемоги і обидві у Львові? Ми вже жартуємо, що потрібно сюди переїжджати та грати домашні матчі. У Тернополі не можемо виграти, то сюди переїдемо. Наш стадіон поки що не готовий, але сподіваємось, що це станеться вже навесні.

Відверто кажучи – некоректно комментувати гру суперника. Хороша команда, вони в минулому сезоні настільки підняли планку, що в цьому не можуть бути нижче. У них теж свої проблеми є, у нас – свої. Ми розуміємо, що є дебютантами, перебували на дні турнірної таблиці. Половина команди ще ніколи не грала в УПЛ. Лише перший сезон проводять – трошки було важко. Карпати мають можливості, до них приїхали кваліфіковані іноземці. Недаремно вони грають феєричні матчі проти Шахтаря і Динамо. Я думаю, що вболівальникам це дуже подобається. Сьогодні так вийшло, що ми перемогли і я вважаю, що заслужено.

У кожній нашій минулій грі були індивідуальні помилки, хвилювання. Я погоджуюсь, що за грою ми нікому не програли. Навіть Динамо, коли 1:4 поступились. Там були індивідуальні помилки. Був трилер з Кривбасом (4:5). Відверто – у деяких матчах і судді зіграли не на нашу користь. Для будь-якої команди це важливо.

Візьмемо сьогоднішній матч. Рахунок 0:0 і не зараховують гол Карпат через офсайд. Ви розумієте, що гра могла би розвернутись зовсім інакше, якби зарахували взяття воріт. Я не можу вам відповісти. Там не дотерпіли, там наприкінці матчу пропустили, там не дали чистий пенальті. Ось така сукупність причин. Я хлопцям завжди казав, що за грою ми жодній команді не програли. З Шахтарем у нас був дебют і тоді донеччани були після Бешикташу. Ви пам’ятаєте, що вони з ним зробили. Всі казали, що це найкращий Шахтар в історії. Зараз вони вже інакше виглядають. Однак ми потрапили тоді на них, не дотерпіли. Нічого страшного, ми рухаємось вперед, не дивимось у таблицю. Я намагаюсь хлопців оберігати. Ми працюємо від матчу до матчу.

УПЛ хоче впровадити систему, що судді після перегляду VAR будуть на стадіоні оголошувати, чому вони ухвалили таке рішення? Я тільки за! У нас зараз є нові технології, планшети, ми подивились сьогодні та відразу побачили, що коли Карпати забивали гол, то був офсайд. Там Чачуа заважав голкіперу. Зараз у багатьох країнах таке впровадили. Чому ні? У нас просто багато недомовок. Наприклад, нас судив один арбітр два матчі і зробив дві помилки проти нас. Ми ж ніде про це не кричимо. Я би теж хотів пояснення. Ви ж розумієте, що напише УАФ у поясненні: “Ми візьмемо до розгляду і там вам щось напишемо”. А коли суддя на полі каже об’єктивно, чому ухвалив таке рішення, то це нормально. Зрозуміло, що одній команді це сподобається, іншій – ні. Але вболівальники, які на трибунах, вони будуть знати, чому саме таке рішення. Щоб не було незрозумілих речей", — наводить слова Нагорняка прес-служба львівського клубу.

