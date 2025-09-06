Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з французами.

Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Франції (0:2).

"Ну звісно, у Франції суперякісні гравці. Дуже важко грати в обороні, але всі намагалися, старалися. Всі бачили, що навіть ми мали свої моменти. Я думаю, всі розуміли, що Франція — сильна команда.

Сергій Станіславович в першу чергу казав, і всі це знали, що французи дуже сильні в атаці, і нам треба буде працювати максимально організовано. Шкода, що пропустили швидкий гол, але добре, що після цього не пропустили ще. Всі розуміли, що буде швидка гра: нам тренер казав, і ми це розуміли.

Нема чого було боятись. Всі гравці з досвідом: європейських матчів, ігор у Лізі чемпіонів, за збірну. Тому звісно у нас не було ніякого мандражу чи чогось такого. Але сама гра була напружена", — наводить слова Коноплі Суспільне Спорт.

