Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Ігор Когут прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кудрівки (1:1).

"Я теж так вважаю, що ми більше втратили, ніж заробили, тому в роздягальні всі засмучені. Треба рухатись далі та вже налаштовуватись на наступну гру.

Не дуже легко виходити по такій грі, тому що ми пішли атакувати великими силами, а мені потрібно було бігти й назад, щоб закривати зону, і в атаку, тому трохи надихався. Але виходив з ціллю, аби загострити попереду і допомагати позаду.

Суперник ноги не забирав, декілька разів жорстко стикалися, відчувалася ця боротьба? Це футбол, арбітр давав грати, тому не вважаю, що це є погано для футболу. Була чоловіча боротьба.

Наприкінці поєдинку пішла подача на ближню стійку, і я випередив захисника команди суперника та переправляв м'яч вже у ворота. Бачите, не пощастило, бо м'яч влучив у поперечку і відскочив не до нашого гравця", — наводить слова Когута УПЛ ТБ.

