ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У росії потрапив в аварію винищувач Су-30. Про це повідомляють російські Telegram-канали SHOT та 112. Відомо, що літак упав у Карелії, а саме поблизу міста Петрозаводськ. За попередніми даними, унаслідок авіатрощі загинули два члени екіпажу. Telegram-канал SHOT також пише, що розбився, ймовірно, не Су-30, а Су-27.

- У ніч проти 13 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України. Ударів завдали зброєю українського виробництва.

Для ударів застосовували ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки ракет "Фламінго" та "Барс" та безпілотник "Лютий".

- Президент Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує у справі "відкатів" в "Енергоатомі", після повідомлення про розслідування.

- Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

- Європейський Союз 13 листопада оголосив про надання Україні бюджетної допомоги на майже 6 мільярдів євро. Кошти скерують на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми.

- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Покровську триває боротьба з піхотними групами росіян. Водночас він запевнив, що про контроль російських військ над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Вовківка, Бобилівка, Нова Гута Сумської області; Хрінівка, Тимоновичі Чернігівської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого. На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває дотепер. На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер. На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак. На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційного удару зазнав населений пункт Косівцеве. На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами. На Оріхівському напрямку агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.