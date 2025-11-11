Завершилася 1356 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 НАБУ заявило про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому".

🔸 Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків і судових витрат.

🔸 Угруповання військ "Схід" заявило, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. За даними військових, ситуація залишається складною та динамічною.

🔸 У Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка, який до цього очолював Міністерство енергетики, та чинної голови відомства Світлани Гринчук.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог здійснив 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Одне бойове зіткнення не завершено.
 
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники чотири рази атакували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.
 
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Серебрянки та Дронівки.
 
На Краматорському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 59 разів атакував у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили всі атаки.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, з яких 66 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 15 безпілотних літальних апаратів та 11 одиниць спеціальної техніки, уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та шість одиниць автомобільної техніки противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.
 
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.
 
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.
 
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби штурму позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про сьогодні. Перше – військові. Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції. Захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави.

Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим воїнам. Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", також хочу відзначити 411-й окремий полк безпілотних систем "Яструби" і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс". Дуже дякую вам, воїни! Артилеристи 26-ї, 55-ї, 148-ї бригад і воїни-ракетники 360-ї окремої берегової бригади ВМС України – дякую вам! Пʼята та 92-га окремі штурмові бригади, 71-ша окрема єгерська, 227-ма окрема важка механізована бригада, підрозділи ССО, а також 1-й, 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України. Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовці Збройних Сил України, із них 135, на жаль, посмертно.

Була доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля. За підсумками року у постачанні озброєння, в оборонному виробництві ми маємо виконати всі, всі завдання, які були і в забезпеченні фронту, і у фінансуванні нашої армії, і в наших дипстрайках. Зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти росії, і кожного дня в нас є чіткий результат у вигляді зменшення російських можливостей. росія повинна втрачати, і це насправді миротворча тактика. Я хочу подякувати всім, хто працює заради відповідних спроможностей України, і, звісно, нашим воїнам за влучність.

Провів сьогодні також нараду з нашими урядовцями, командою Офісу щодо ситуації у наших прифронтових громадах, у таких наших містах, як Нікополь та міста Півдня України, міста Харківщини, Сумщини, які фактично щодня під ударами. Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах.

Також провів сьогодні нараду й дипломатичну – щодо зустрічей і заходів найближчих тижнів. Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей із країнами Європи передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватися після російських ударів.

І ще одне.

Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному, хто з Україною.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!