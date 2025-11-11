Загалом від початку цієї доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог здійснив 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Одне бойове зіткнення не завершено.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники чотири рази атакували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Серебрянки та Дронівки.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 59 разів атакував у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили всі атаки.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, з яких 66 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 15 безпілотних літальних апаратів та 11 одиниць спеціальної техніки, уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби штурму позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.

