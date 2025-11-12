Бажаю здоров’я!

Сьогодні в Херсоні. Уже третя річниця звільнення міста від росіян — окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це можливим, як українські прапори повернулися у місто, у наш Херсон. Я дякую кожному воїну, хто бився заради Херсона, і кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз — життя наших людей.

Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Були також наші військові — Сили безпілотних систем. Визначили, що потрібно дати Херсону, щоб посилити захист. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста — постійна загроза. Вирішено, що наші Сили безпілотних систем, зокрема «Птахи Мадяра» та інші підрозділи, збільшать тут свої спроможності. Важливо це реалізувати якнайшвидше. Також визначили завдання для захисту доріг і логістики — урядовці допоможуть.

У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні ухвалено рішення з питань енергетики — постачання обладнання для Херсона, додаткове фінансування. Максимум завтра уряд має затвердити всі ці рішення на рівні відповідних міністрів. Обласна влада подала запити на потреби громад Херсонщини — це має бути забезпечено. Йдеться про садочки, освіту, соціальні потреби. Люди тут заслуговують на більшу підтримку.

Я вдячний усім, хто береже наш Херсон — хто працює тут для дітей, хто забезпечує життєдіяльність міста, допомагає громадам. Найменше, що може зробити держава, — це шана й вдячність. Сьогодні в Херсоні я відзначив саме таких людей — і нагородами, і словами вдячності. Волонтерів, зокрема Андрія Петухова, вчительку Ларису Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських — усіх наших захисників міста.

Зірку Героя України я передав синові справжнього Героя — фермера Олександра Гордієнка, якого добре знали і в Херсоні, і по всій Україні. Він зробив дуже багато, щоб Херсонщина жила, щоб розміновувати землі, захищати людей від дронів. Ми пам’ятаємо його. Ми шануємо всіх наших людей, які дбають про державу, про громаду, про ближніх — іноді навіть більше, ніж про себе.

Дякую всім, хто з Україною.

Дякую всім на нашій Херсонщині.

Слава Україні!