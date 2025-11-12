Завершилася 1357 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 НАБУ повідомило про підозри сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці. П’ятьох уже затримали.

🔸 Українські військові були змушені відступити з деяких позицій поблизу чотирьох населених пунктів на Запоріжжі.

🔸 У Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що протягом останніх днів російські війська активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці.

🔸 Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції в компанії.

🔸 За даними прокурора САП, упродовж 2025 року бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
 
З початку доби відбулося 206 бойових зіткнень.
 
Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 атак російських загарбників. Ворог здійснив 142 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського, чотири боєзіткнення досі тривають.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив 17 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень.
 
На Лиманському напрямку російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. Одне бойове зіткнення продовжується.
 
На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили вісім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.
 
На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
 
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 94 та поранили 27 окупантів, знешкодили сім одиниць автомобільної техніки та знищили сім безпілотних літальних апаратів, українські воїни уразили артилерійську систему, чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу загарбників.
 
На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.
 
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Зелений Гай.
 
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.
 
На Придніпровському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.
 
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно стримують ворога.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я!

Сьогодні в Херсоні. Уже третя річниця звільнення міста від росіян — окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це можливим, як українські прапори повернулися у місто, у наш Херсон. Я дякую кожному воїну, хто бився заради Херсона, і кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз — життя наших людей.

Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Були також наші військові — Сили безпілотних систем. Визначили, що потрібно дати Херсону, щоб посилити захист. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста — постійна загроза. Вирішено, що наші Сили безпілотних систем, зокрема «Птахи Мадяра» та інші підрозділи, збільшать тут свої спроможності. Важливо це реалізувати якнайшвидше. Також визначили завдання для захисту доріг і логістики — урядовці допоможуть.

У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні ухвалено рішення з питань енергетики — постачання обладнання для Херсона, додаткове фінансування. Максимум завтра уряд має затвердити всі ці рішення на рівні відповідних міністрів. Обласна влада подала запити на потреби громад Херсонщини — це має бути забезпечено. Йдеться про садочки, освіту, соціальні потреби. Люди тут заслуговують на більшу підтримку.

Я вдячний усім, хто береже наш Херсон — хто працює тут для дітей, хто забезпечує життєдіяльність міста, допомагає громадам. Найменше, що може зробити держава, — це шана й вдячність. Сьогодні в Херсоні я відзначив саме таких людей — і нагородами, і словами вдячності. Волонтерів, зокрема Андрія Петухова, вчительку Ларису Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських — усіх наших захисників міста.

Зірку Героя України я передав синові справжнього Героя — фермера Олександра Гордієнка, якого добре знали і в Херсоні, і по всій Україні. Він зробив дуже багато, щоб Херсонщина жила, щоб розміновувати землі, захищати людей від дронів. Ми пам’ятаємо його. Ми шануємо всіх наших людей, які дбають про державу, про громаду, про ближніх — іноді навіть більше, ніж про себе.

Дякую всім, хто з Україною.
Дякую всім на нашій Херсонщині.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!