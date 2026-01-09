Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 січня 2026 року.

Завершилася 1415 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Президент Володимир Зеленський попередив про можливий масований удар Росії у ніч на 9 січня та закликав українців не нехтувати сигналом тривоги й спускатися в укриття.

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільниківдержадміністрацій у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Головою Вінницької обласної державної адміністрації стала Наталя Заболотна, Полтавської — Віталій Дяківнич, Дніпропетровської — Олександр Ганжа, а Чернівецької — Руслан Осипенко.

Зеленський заявив, що двосторонній документ зі США про гарантії безпеки фактично готовий до фіналізації з президентом Трампом. Це відбулося за результатами вчорашніх перемовин у Парижі.

Київський апеляційний суд дав можливість підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу вийти з-під варти під заставу в понад 33 мільйони гривень.

Станом на 8 січня Шуфрич ще перебуває у СІЗО, але адвокат депутата зазначив, що заставу, «звісно ж, планують внести».

Після російського удару по енергетичній інфраструктурі майже повністю знеструмлено Дніпропетровську й Запорізьку області. На тлі цього міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті — надзвичайна ситуація національного рівня. Попри це, у лікарні почали поступово повертати світло і заживили каналізацію. Електротранспорт у Дніпрі замінюють автобуси.

Оперативна інформація станом на 22:00 08.01.2026 щодо російського вторгнення

Загалом від початку цієї доби відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Бугруватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп'янському напрямку агресор чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у бік Купʼянська, Петропавлівки та Нової Кругляківки, одне боєзіткнення залишається незавершеним

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Словʼянському напрямку — окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 27 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 81 окупант, із них 55 — безповоротно. Також українські воїни знищили чотири одиниць автомобільної техніки, один квадроцикл, 14 БплА, чотири одиниці спеціальної техніки, також уразили вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку в даний час триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки! Увесь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово – на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням.

Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям – без перерв тривають роботи.

В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини – досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі – по житлових будинках. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар.

Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою.

Я доручив уряду допомагати місцевій владі максимально допомагати, всім, хто задіяний. Разом із Прем’єр-міністром України перевірили доповіді з областей – не всі звіти правдиві. Будуть висновки. Відправив у Дніпро віцепремʼєр-міністра з відновлення, щоб особисто контролював роботи й оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання.

Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб. І домовилися з Прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома.

Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному.

Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина.

На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення продовжимо. Говорив із Рустемом Умєровим. Переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічей – і з американською командою, і з європейською командою.

Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що в тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України, та економічний розвиток – Україна, Америка, Європа. Майже готове.

Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу, і з нашого боку – повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там і чи дійсно можуть закінчити війну.

Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить – тиск на Росію, і тільки якщо буде достатнім. Зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом. Це треба змінювати, і змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України.

Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!