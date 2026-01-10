Завершилася 1416 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 рф масовано атакувала Київ дронами та ракетами у ніч на 9 січня. 4 людей загинули, 24 отримали поранення. У Дарницькому районі через повторне влучання БПЛА загинув медик, двоє поранені.

🔸 На Львівщині, за попередніми даними, росія застосувала ракету "Орєшнік". Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН.

🔸 Зеленський заявив, що двосторонній документ зі США про гарантії безпеки фактично готовий до фіналізації з президентом Трампом. Це відбулося за результатами вчорашніх перемовин у Парижі.

🔸У Кривому Розі загинула жінка внаслідок вечірньої ракетно-дронової атаки, до 23 зросла кількість постраждалих.

🔸 Трамп заявив про готовність США долучитися до гарантій безпеки України: Упевнений, що рф знову не вторгнеться

🔸 Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 165 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив понад 104 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку на даний час відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної техніки, 68 безпілотних літальних апаратів, чотири антени та термінал супутникового зв’язку, також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Ще одне боєзіткнення в цей час триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку ворог намагався наступати в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Зараз тривають відновлювальні роботи у наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, у Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, в Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення. росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. Минулої ночі було більше двохсот російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми.

Сьогодні провів спеціальний енергетичний кабінет: військові були, урядовці, спеціальні служби. Про деталі захисту енергообʼєктів, про необхідні рішення. Максимально активними мають бути дипломати – по лінії МЗС та неформальній дипломатії.

Був знову "орєшнік" – тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо путіну щось ударить у голову.

Була сьогодні детальна доповідь військових. Головнокомандувач, начальник Генерального штабу – у тому числі по роботі з партнерами цими днями по гарантіях безпеки. Документи багато в чому фіналізовані. Але сутність цих документів, їх сила – у тому, щоб була впевненість, що гарантії мають спрацювати. Це може бути видно реально, тільки якщо й зараз захист буде працювати. Вчасне постачання ППО. Вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики. Вчасне забезпечення фінансів для України – для нашої оборони та нашої стійкості. Багато деталей, і кожну з них треба пропрацьовувати так зараз, щоб на день завтрашній була впевненість.

Я хочу подякувати і всім нашим людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів. Це дійсно героїчна робота. За години люди роблять те, що в інших країнах, буває, займає дні та тижні. Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику, опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто підтримує наших людей. Дякую всім лідерам, які зараз не змовчали і які з нами, з Україною.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!