Україна

34-річний центральний захисник став вільним агентом, провівши за харківський клуб 40 матчів.

Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про відхід центрального захисника Максима Імерекова. Як повідомила пресслужба клубу, співпраця з досвідченим футболістом завершилася у зв’язку із закінченням терміну дії контракту.

34-річний оборонець приєднався до Металіста 1925 у лютому 2024 року та за майже два сезони став важливою фігурою в захисті команди. За цей період Імереков зіграв у 40 поєдинках, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею.

Упродовж своєї кар’єри Максим Імереков виступав за низку українських та закордонних клубів. Серед них Олександрія, Зоря, Десна, запорізький Металург, а також білоруське Торпедо, кіпрський Ерміс і грецький Атромітос.

Наразі захисник перебуває у статусі вільного агента та може продовжити кар’єру в новому клубі вже найближчим часом.