Костянтин Вівчаренко розповів про те, як провів відпустку.

Захисник київського Динамо Констянтин Вівчаренко прокоментував вихід "біло-синіх" із відпустки перед стартом підготовки до другої половини сезону.

"Звісно, відпочинок був дуже хорошим, адже відпустка тривала майже місяць. Набралися сил і, вважаю, готові знову працювати.

Найважливіші обстеження? Напевно, УЗД серця, адже це мотор нашого організму. Найбільше боюся офтальмолога. Коли він розпилює якусь речовину в око, це не дуже приємно. А все решта – звична практика.

Під час відпустки кожен працював індивідуально, ми мали програму, тому ми готові до тренувань", — наводить слова Вівчаренка прес-служба клубу.

