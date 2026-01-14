Україна

Легендарний півзахисник та рекордсмен клубу завершив співпрацю після семи сезонів.

Півзахисник та колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець припинив співпрацю з клубом, повідомляє офіційний сайт "містян".

Ковалець дебютував за команду 22 липня 2018 року у матчі проти Карпат, ставши справжнім символом клубу. У чемпіонатах України він провів 154 матчі та забив 26 голів — обидва показники є рекордами клубу. Також на рахунку футболіста 6 матчів у Кубку України, 6 — у Лізі Європи та 1 — у Лізі конференцій.

"Дякуємо за все, Легендо! Назавжди в історії, назавжди в наших серцях", — йдеться у клубному повідомленні.

На початку серпня 2025 року Ковалець був переведений у молодіжний склад після вилучення в матчі УПЛ проти Кудрівки. У поточному сезоні він провів лише два поєдинки за основну команду, результативними діями не відзначився.