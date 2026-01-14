Україна

Бразильці зацікавлені в оренді молодого вінгера Лукаса Феррейри.

Бразильський Корінтіанс зацікавлений в оренді вінгера донецького Шахтаря Лукаса Феррейри. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, бразильський клуб уже зробив пропозицію щодо оренди 19-річного футболіста з правом подальшого викупу, однак Шахтар відповів відмовою. Попри це, Корінтіанс не полишає ідею підписання гравця та готує другу спробу домовитися з українським клубом.

У Шахтарі наразі розраховують на Феррейру та не планують відпускати його до завершення сезону. Водночас інтерес з боку Корінтіанса зберігається, адже клуб шукає підсилення флангів атаки.

Нагадаємо, Лукас Феррейра перейшов до Шахтаря влітку 2025 року з Сан-Паулу за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні атакувальний хавбек провів 19 матчів у всіх турнірах, відіграв 776 хвилин, забив один гол та віддав одну результативну передачу.