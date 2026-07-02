Дивись огляд товариського матчу за участі двох українських команд.
Чорноморець - Кривбас, фото: ФК Кривбас
02 липня 2026, 13:25
Чорноморець та Кривбас провели товариську зустріч у межах підготовки до нового сезону.
Огляд матчу:
Чорноморець (Одеса) — Кривбас (Кривий Ріг) — 2:1
Голи: Ян Юрчец, у власні ворота, 5 (1:0). Джовані Герберт (Ян Юрчец), 54 (1:1). Віталій Фарасєєнко, 62 (2:1).
Чорноморець (Одеса) (стартовий склад): Кінгслі Аніагбосо, Владислав Клименко, Мозес Жаржу, новачок, Сергій Корнійчук, Василь Курко, Леван Робакідзе, Віталій Фарасєєнко, Кіріл Попов, Даниїл Алефіренко, Андрій Хома.
Головний тренер: Роман Григорчук.
Кривбас (Кривий Ріг): Олександр Кемкін (Богдан Хома, 46; Абдулмаджид Данладі, 82), Ян Юрчец (к) (Іван Кононихін, 69), Володимир Вілівальд (Олександр Чернушкін, 69), Джозеф Джонс (Євген Маяков, 62), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46), Андрусв Араухо (Єгор Сотніков, 69), Ярослав Шевченко (Тимур Бутенко, 46), Матвій Боднар (Олег Миронюк, 69), Джовані Герберт (Іван Задоєнко, 69), Ассан Сек (Рамір Губенко, 69), Володимир Мулик (новачок, 62).
Головний тренер: Патрік ван Леувен.