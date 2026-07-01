Україна

Карпати оголосили про підписання Жилкіна

23-річний голкіпер уклав із львівським клубом трирічний контракт.

Антон Жилкін, ФК Карпати

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання воротаря Антона Жилкіна. Про це повідомляє пресслужба львівʼян. 23-річний голкіпер підписав контракт терміном на 3 роки.



Футбольний шлях Жилкіна розпочався у Дніпровському училищі фізичної культури, після чого він продовжив навчання в академії київського Динамо. Також воротар викликався до юнацької збірної України U-17.



Згодом Жилкін виступав за молодіжну команду Зорі, а свій дебют у професійному футболі провів за луганський клуб у матчі групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка.



У липні 2024 року воротар перейшов до Інгульця, де дебютував в українській Прем’єр-лізі. За клуб із Петрового Жилкін провів 33 матчі в усіх турнірах.