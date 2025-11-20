football.ua
  • Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

    20 листопада 2025, 18:05

    Монтелла просить Серію А призупинити матчі у березні через ЧС-2026

    Туреччина готується до плейоф, щоб мати максимальну ефективність на полі.

    Вінченцо Монтелла, getty images
    Вінченцо Монтелла, getty images 20 листопада 2025, 18:05

    Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла звернувся до Федерації футболу Італії з проханням тимчасово зупинити чемпіонат Серії А у березні, щоб команда могла повноцінно підготуватися до плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

    "Я офіційно попросив федерацію футболу Італії зупинити Серію А в березні. Буду дуже радий, якщо це станеться, адже маю трьох гравців в Італії. Так ми зможемо краще підготуватися до плейоф. І Гаттузо теж був би задоволений", – наводить слова Монтелли журналіст Ніколо Скіра.

    Збірна Туреччини потрапила до шляху С плейоф кваліфікації ЧС-2026. У півфіналі команда Монтелли зустрінеться з Румунією, а у фіналі може зіграти проти переможця пари Словаччина/Косово.

    Півфінальні матчі плейоф заплановані на 26 березня, фінали — на 31 березня.

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    всі статті автора

    Люди

    Вінченцо Монтелла

    Команди

    Туреччина

    Джерела

    Ніколо Скіра / Nicolò Schira

