Монтелла просить Серію А призупинити матчі у березні через ЧС-2026

Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Туреччина готується до плейоф, щоб мати максимальну ефективність на полі.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла звернувся до Федерації футболу Італії з проханням тимчасово зупинити чемпіонат Серії А у березні, щоб команда могла повноцінно підготуватися до плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

"Я офіційно попросив федерацію футболу Італії зупинити Серію А в березні. Буду дуже радий, якщо це станеться, адже маю трьох гравців в Італії. Так ми зможемо краще підготуватися до плейоф. І Гаттузо теж був би задоволений", – наводить слова Монтелли журналіст Ніколо Скіра.

Збірна Туреччини потрапила до шляху С плейоф кваліфікації ЧС-2026. У півфіналі команда Монтелли зустрінеться з Румунією, а у фіналі може зіграти проти переможця пари Словаччина/Косово.