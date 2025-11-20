Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер Ліверпуля вже вкотре відхилив виклик до Скуадра Адзурра.

Федеріко К'єза, який не виступав за збірну з часу Євро-2024, протягом цього сезону вже кілька разів відмовлявся приєднатися до команди. Офіційною причиною було бажання повністю відновити форму у своєму клубі.

Коли журналісти знову запитали Гаттузо про можливе повернення К'єзи, тренер висловив своє роздратування від постійних запитань:

"Ви це добре знаєте. Ви знаєте проблему К'єзи. Ви завжди запитуєте мене про одне й те ж. Я викликаю К'єзу на кожен збір, я завжди з ним розмовляю. Проблема не в Гаттузо чи його штабі; це його проблема, а не наша. Ви це добре знаєте. Ви завжди запитуєте одне й те ж, і я завжди відповідаю однаково"- заявив наставник.

Хоча раніше Гаттузо демонстрував терпіння та заявляв, що поважає рішення гравця зосередитися на клубній формі, його остання, більш жорстка відповідь підкреслює напругу, яка зростає в італійському таборі.

У поточному сезоні 28-річний К'єза відзначився 2 голами та 3 асистами у 12 матчах за Ліверпуль.