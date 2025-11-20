Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Швеція фаворит?

Легенда шведського футболу Мартін Далін, який проводив жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026, висловився про результат жеребу для своєї країни.

"Думаю, головний тренер збірної Швеції цілком задоволений. Було чотири складні варіанти, але, гадаю, він цілком задоволений, що отримав в суперники національну команду України", — заявив Далін.

Нагадаємо, Мартін Далін є бронзовим призером чемпіонату світу-1994 у складі збірної Швеції. На тому турнірі він у п'яти матчах, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше головний тренер збірної Швеції Грем Поттер висловився про жеребкування плей-офф відбору ЧС-2026.