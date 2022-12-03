ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

У складі квартету D на чемпіонаті світу-2022 в Катарі був лишень один помітний фаворит на першу сходинку — чинні чемпіони світу, збірна Франції. У підсумку, "Les Bleus" повністю виправдали очікування, що їх на них покладали, вигравши групу за участі національних команд Данії, Австралії та Тунісу зі здобутком у шість балів.

Турнірна таблиця Групи D

ГРУПА D 1 Франція 3 2 0 1 6 3 3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3 4 -1 6 3 Туніс 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Данія 3 0 1 2 1 3 -2 1

Вибір Дешама: склад збірної Франції

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи D ми прогнозували такий склад:

Уго Льоріс (Тоттенгем) — Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед), Лукас Ернандес (Баварія) — Усман Дембеле (Барселона), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Адрієн Рабьо (Ювентус), Тео Ернандес (Мілан) — Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) — Карім Бензема (Реал Мадрид), Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен).

Проте хто ж знав, що новоспечений володар Золотого м’яча так і не зіграє на груповому етапі, а вже на перших хвилинах стартового матчу з ризиком завершення кар’єри травмується Лукас Ернандес.

У підсумку, Олів’є Жиру записував на свій рахунок чергові голи в успішному намаганні наздогнати за цим показником Т’єррі Анрі, а Тео Ернандес безальтернативно замінив свого брата.

Із Бенжаменом Паваром на постійній основі ми також трохи не вгадали, бо Дешам волів грати з чотирма захисниками, і правого крайнього в нього виконував навіть Жюль Кунде.

Ротація в центрі захисту також була прогнозованою, бо графік у збірних на цьому турнірі надзвичайно щільний, а заявка у Франції надзвичайно насичена талантами найвищого рівня.

Сумнівів не викликали, хіба що, лінія півзахисту та нападу, хоча й Адрієна Рабьо бачив у старті далеко не кожен уболівальник чинних чемпіонів світу. А він ще й забивати при цьому встигав!

Експрес-аналіз гри збірної Франції

Як і будь-яка команда на чемпіонаті світу, збірна Франції провела на груповому етапі три гри. Проте відстежити якусь яскраво виокремлений малюнок у виконанні команди Дешама було доволі складно через неоднорідність суперників та різноплановість потреб самих "Les Bleus" від кожного матчу окремо.

Проти Австралії чинні чемпіони світу зіграли на класі. І хоча пропустили вони швидше, аніж уперше відзначились на турнірі, ні в кого не було сумнівів, що французи зрештою візьмуть своє в доволі односторонній грі (4:1).

Далі була зустріч проти, як з'ясувалось останнім часом, доволі принципового суперника в особі Данії. Тут уже в підопічних Дешама з'явились перші проблеми з розкриттям потужного захисту суперників, але суто майстерність окремих виконавців та перевага в моральному стані над суперниками все ж таки дали про себе знати (2:0).

Останнім суперником Франції був Туніс. І якщо ця гра в підсумку виявиться єдиною програною французами на цьому турнірі, то всі про неї швидко забудуть, якщо не зробили це вже одразу після фінального свистка. Виходити резервним складом, нехай і все одно сповненим виконавців провідних клубів, на заключний матч групового етапу може дозволити собі лише дуже впевнена у власних силах команда. Так, "Les Bleus" отримали в підсумку поразку та змазали загалом удалий груповий етап рівністю здобутих балів із Австралією, проте здається, що ця зустріч була важливою лише для тих, кому випала нагода хоч трохи пограти на цьому чемпіонаті світу.

Найкращий та найгірший матч збірної Франції

Коли команда виграє два з трьох матчів на турнірі, а той, що залишився, програє, то не надто вже й складно визначити, який саме з них виявився найбільш невдалим. Однак тут варто поглянути в контекст протистояння Франції проти Тунісу, який для команди Дідьє Дешама особливої ваги не мав ні в турнірному, ні в будь-якому іншому плані.

Туніс — Франція 1:0

Гол: Хазрі, 58.

Взаємини поміж колишніми колонією та метрополією радше можуть збудити виключно ту сторону, що перебувала під тиском доволі тривалий час власної історії. Зрештою, чинні чемпіони світу й самі поховали власні сподівання на перемогу, залучивши до стартового складу резервістів на чолі з віковим Стівом Манданда у воротах (0:1). І при цьому в другому таймі африканська зібрна відверто пройшла на межі від утрати очок.

Що ж стосовно найкращого матчу французів на груповому етапі, то тут ми можемо відзначити протистояння проти рівного за статусом суперника в особі збірної Данії. Багато хто може сказати, що "червона гвардія" на цьому турнірі взагалі нічого не продемонструвала (й будуть цілком праві), проте все ж таки найбільш складнощів команда Дешама зазнала саме в грі проти данців.

Франція — Данія 2:1

Голи: Мбаппе 61, 86 — А. Крістенсен, 68

Потужний захист потрібно було ще й примудритись подолати, хоча великою була й спокуса звести цей матч до 0:0, після чого не влаштовувати божевільних ротацій в останньому турі. Франція пішла шляхом подолання значного спротиву, і в підсумку саме характер переможців і дозволив вважати цю гру найбільш значущою в їхньому виконанні.

Найкращий гравець збірної Франції групового етапу

На одному диханні пройшла груповий етап команда Дідьє Дешама, і при цьому не було помітно, що в її складі є футболіст, на якому замкнуто всю гру команди що в атаці, що в захисті. Зірок світового рівня у Франції в заявці дуже багато, проте до Катару чемпіони світу вперше за багато років привезли дійсно колектив, а не сукупність окремих яскравих виконавців.

Звісно, зачаровувала гра Кіліана Мбаппе та Олів'є Жиру на вістрі атаки. Грізманн у незвично глибокій позиції також справив відмінне враження. І що вже казати про Усмана Дембеле, який повсякчас відволікав на себе увагу захисників, що давало відзначатись тому таки Мбаппе. На цьому тлі виокремити найбільш якісного виконавця в складі Франції було дуже непросто, бо ще ж був присутнім улюбленець Дешама Адрієн Рабьо в центральній лінії!

Однак ми зупинимо свій вибір саме на лівому фланговому захиснику Тео Ернандесі з італійського Мілана, якому довелось раптово виходити на поле замість травмованого брата вже на перших хвилинах матчу проти Австралії, що мало б добряче вдарити по психології гравця. Однак фланговий футболіст фактично випалив свою зону що в грі проти "соккеруз", що потім проти Данії, тому саме на груповому етапі його появу варто вважати найбільш щасливим випадковим збігом у цілому не найбільш приємних обставин для Франції.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Франції

За відсутності Каріма Бензема в складі збірної Франції хтось мав усе ж таки забивати м'ячі, тому представник італійського Мілана Олів'є Жиру з радістю скористався черговою нагодою наздогнати Т'єррі Анрі в переліку найкращих бомбардирів в історії національної збірної. Однак навіть двох голів від досвідченого форварда не вистачило для того, аби в підсумку випередити нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе з його трьома голами — дубль у ворота Данії (2:1) та ще один м'яч у ворота Австралії (4:1).

Що ж стосується провідних виконавців Франції за кількістю гольових передач, то ці перегони виграв захисник Мілану Тео Ернандес за рахунок пасів у матчах проти Данії та Австралії відповідно. Окрім нього, результативними діями такого штибу відзначились Антуан Грізманн, Адрієн Рабьо, Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе.

Прогноз на плей-оф

У раунді 1/8 фіналу збірна Франції зустрінеться з національною командою Польщі. Судячи з того, що ми побачили у виконанні "біло-червоних" у грі проти Аргентини (0:2), жодних складнощів у чемпіонів світу не має виникнути з подоланням цього суперника. Наші сусіди явно не дотягують до рівня тієї самої тогочасної Швейцарії, від якої команда Дешама вилітала на чемпіонаті Європи-2020 під час аналогічної стадії змагань.